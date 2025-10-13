চমেক হাসপাতালে এসির কম্প্রেসার বিস্ফোরণ, তিন শ্রমিক আহত

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের ছয়তলা ভবনের ছাদে এসির কম্প্রেসার বিস্ফোরণে তিন শ্রমিক আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজনকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি করা হয়েছে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ড সংলগ্ন ভবনের ছাদে এ ঘটনা ঘটে।
চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তাসলিম উদ্দিন বলেন, গণপূর্ত অধিদপ্তরের তিন শ্রমিক ছয়তলা ভবনের ওপর কাজ করছিলেন। হঠাৎ এসির কম্প্রেসার বিস্ফোরিত হলে তারা আহত হন। আহতদের কারও কারও হাতে-পায়ে রগ কেটে গেছে। দুর্ঘটনায় কোনো রোগী বা হাসপাতালের অন্য কেউ আহত হননি। আহত শ্রমিকদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। একজনকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে।