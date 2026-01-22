চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনে ইইউর প্রতিনিধি দল

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলারের নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করেছে।

বৃহস্পতিবার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল বন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

পরে তারা বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বলে চট্টগ্রাম বন্দরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।

বন্দর চেয়ারম্যান প্রতিনিধি দলকে সাম্প্রতিক হ্যান্ডলিং রেকর্ড, জাহাজের টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ও ডুয়েল টাইম কমে যাওয়া, পানগাঁও আইসিটি ও লালদিয়া কন্টেইনার টার্মিনালে বিদেশি অপারেটর নিয়োগ, বে-টার্মিনাল ও মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রিন টেকনোলোজি ব্যবহার, ডিজিটাইজেশন, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করেন।

এসময় বন্দর চেয়ারম্যান বলেন, আলোচ্য প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে।

এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্ভাব্য চ্যলেঞ্জ মোকাবেলায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের বিদ্যমান জনবলকে আরো দক্ষ ও কারিগরী জ্ঞানে প্রশিক্ষিত করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশা করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাষ্ট্রদূত ইইউ এর তরফ থেকে চট্টগ্রাম বন্দরকে নির্মাণ শিল্প, উন্নত দেশের সঙ্গে সরাসরি জাহাজ চলাচল বাড়ানো, বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি সুবিধা প্রদানসহ চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগী অংশীদার হিসেবে একত্রে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের কাছে চট্টগ্রাম বন্দরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলো তুলে ধরা হয়।

পরিদর্শনকালে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (হারবার ও মেরিন) কমডোর আহমেদ আমিন আবদুল্লাহ, সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) মো. মাহবুব আলম তালুকদার, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রথম কাউন্সিলর এডউইন কোয়েককোয়েক, প্রথম সচিব সেবাস্টিয়ান রিগার-ব্রাউন।

