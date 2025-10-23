চট্টগ্রাম চেম্বারে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হচ্ছেন না ৬ পরিচালক

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচনে ট্রেড ও টাউন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ইস্যু করা চিঠি স্থগিত করেছেন উচ্চ আদালত। এর মধ্য দিয়ে দুগ্রুপের ছয় পরিচালকের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার প্রক্রিয়া আটকে গেল।
বুধবার (২২ অক্টোবর) বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আশিফ হাসানের আদালত শুনানি শেষে একটি রুল জারি এবং একটি অন্তর্বর্তী আদেশ দেন।
সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী রমজান আলী সিকদার প্রত্যয়নপত্রে এই তথ্য জানান। –
প্রত্যায়নপত্রে তিনি উল্লেখ করেন, চট্টগ্রাম চেম্বারের সদস্য মোহাম্মদ বেলালের পক্ষে রিট পিটিশন নং ১৬৯৭৬ অব ২০২৫ দায়ের করলে উচ্চ আদালত বাণিজ্য মন্ত্রলাণায় যে চিঠির মাধ্যমে ট্রেড গ্রুপ ও টাউন অ্যাসোসিয়েশনকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে সেই চিঠির উপর স্থগিতাদেশ দেন।
মোহাম্মদ বেলাল জানান, ন্যায় বিচারের স্বার্থে তিনি উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি ন্যায় বিচার পেয়েছেন
আদালত এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্রেড অর্গানাইজেশন উইং-এর মহাপরিচালক, ট্রেড অর্গানাইজেশন–১ এর উপসচিব, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রশাসক, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচন বোর্ড এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রশাসককে নির্দেশ দেন।
ট্রেড গ্রুপ ও টাউন অ্যাসোসিয়েশনের ৬টি পদে বিপরীতে ৬ জন প্রার্থী থাকায় তারা সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছিলেন। তারা হলেন- ট্রেড গ্রুপের মোহাম্মদ আকতার পারভেজ, মোহাম্মদ আমিরুল হক ও এস এম সাইফুল আলম। টাউন অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপের আবসার হাসান চৌধুরী, মোহাম্মদ মনির উদ্দিন ও মোহাম্মদ সাজ্জাদ উন নেওয়াজ।
প্রত্যায়নপত্রে বলা হয়, হারবিস কনভার্টিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ বেলালের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দায়ের করে এক থেকে তিন নম্বর বিবাদী অর্থাৎ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গৃহীত অবৈধ ও স্বেচ্ছাচারী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। তারা অকার্যকর ও বিতর্কিত ট্রেড গ্রুপ ও টাউন অ্যাসোসিয়েশনসমূহ, যেমন চট্টগ্রাম মিল্ক ফুড ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস গ্রুপকে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ২০২৫-২০২৬ ও ২০২৬-২০২৭ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। অথচ ১৫ জুলাইয়ের তদন্ত প্রতিবেদন এবং ২০ আগস্টের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জারিকৃত মেমোতে ট্রেড গ্রুপ ও টাউন অ্যাসোসিয়েশনসমূহকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার নির্দেশ ছিল।
আদেশে তিন নম্বর বিবাদী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ট্রেড অর্গানাইজেশন–১ এর উপসচিবের গত ৪ সেপ্টেম্বর জারিকৃত মেমো নং ২৬.০০.০০০০.১৫৬.০২৪.৯০ (পার্ট–২) ২২৭ এর কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। তবে এই আদেশ চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি করবে না। শুধুমাত্র তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত অযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্বাচন প্রক্রিয়া হতে বাইরে রাখতে হবে।