চট্টগ্রামে হৃদরোগের চিকিৎসাসুবিধা অপ্রতুল

আর দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় চট্টগ্রামে হৃদরোগী বেশি। চট্টগ্রামের হৃদরোগের প্রকোপ বেশি হলেও এখানে গড়ে ওঠেনি হৃদরোগের কোনো বিশেষায়িত হাসপাতাল। বেসরকারি বেশ কিছু হাসপাতালের হৃদরোগের চিকিৎসা চালু থাকলেও খরচের কারণে গরিব ও অসহায় রোগীরা সেখানে চিকিৎসা নিতে পারেন না। এসব রোগীর একমাত্র ঠিকানা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগ। সেখানেও প্রায় সময় ধারণক্ষমতার দ্বিগুণ, তিন গুণ রোগী ভর্তি থাকেন। ফলে প্রায় সময় হৃদরোগ বিভাগের চিকিৎসকদের রোগীদের সেবা দিতে হিমশিম খেতে হয়।
চিকিৎসাসেবায় চট্টগ্রাম এখনো অনেকটা পিছিয়ে। বিশেষ করে সরকারি পর্যায়ে হৃদরোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগই এখনো সরকারি পর্যায়ের একমাত্র চিকিৎসা কেন্দ্র। তার ওপর নির্ভর করে এই অঞ্চলের প্রায় ৪ কোটি জনগোষ্ঠী। তুলনামূলকভাবে রাজধানী ঢাকায় সরকারি পর্যায়ের জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটসহ মোট ৭টি বিশেষায়িত হৃদরোগ চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। বাণিজ্যিক রাজধানী হওয়ার পরও চট্টগ্রামে নেই কোনো বিশেষায়িত সরকারি হৃদরোগ হাসপাতাল। চট্টগ্রামবাসী মনে করে বিশেষায়িত হাসপাতাল থাকলে এখানে কম খরচে আধুনিক হৃদরোগ সেবা আরো বিকশিত হতো।