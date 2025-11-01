চট্টগ্রামে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.’র ১০০ দিনের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ে শনিবার (১ নভেম্বর) নগরের আগ্রাবাদে একটি হোটেল মিলনায়তনে চট্টগ্রাম সার্কেলের শাখা প্রধানদের নিয়ে ব্যবস্থাপক সম্মেলন ও মিট দ্যা বরোয়ার অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম। এ সময় তাৎক্ষণিক খেলাপি ও শ্রেণিকৃত ঋণ হতে নগদ ১৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা আদায় হওয়ায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক সার্কেলের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়াও তিনি শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়ের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপসহ এক্সপেক্টেড ক্রেডিট লস কমানো, সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ, আমানত সংগ্রহ, রেমিট্যান্স আহরণের জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহমিনা আখতার ও মো.আবুল বাশার।
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মোস্তাক আহমেদ।

অনুষ্ঠানে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার গ্রাহক, শাখা প্রধান, অঞ্চল প্রধান, নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

