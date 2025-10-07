গাড়ি আটকে ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, রাউজান
রাউজান উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের পাঁচখাইন গ্রামের বাসিন্দা ব্যবসায়ী আবদুল হাকিমকে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৫ টার সময়ে রাউজানের মদুনাঘাট এলাকায় চট্টগ্রাম কাপ্তাই মহাসড়কে এই ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান চট্টগ্রাম কাপ্তাই সড়ক দিয়ে কারযোগে ব্যবসায়ী আবদুল হাকিম তার বাড়ি থেকে চট্টগ্রাম শহরের বাসায় যাওয়ার পথে মদুনাঘাট ব্রিজ এলাকায় একদল সন্ত্রাসী তার গাড়ি আটক করে। গাড়িতে বসে থাকা অবস্থায় ব্যবসায়ী আবদুল হাকিমকে সন্ত্রাসীরা কিছু বুঝে উঠার আগেই গুলি করে চলে যায়।
এ ঘটনার পর স্থানীয় জনগণ, পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় আবদুল হাকিমকে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক আবদুল হাকিমের মৃত্যু হয়েছে বলে জানান। ব্যবসায়ী আবদুল হাকিম বিএনপির সাবেক কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর অনুসারী বলে দাবি করছেন তার অনুসারী বিএনপির নেতারা ।
এ ব্যাপারে রাউজান থানার ওসি মনিরুল ইসলাম ভুইয়ার কাছে জানতে চাইলে, তিনি বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গুলিবিদ্ধ আবদতুল হাকিমকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। হাসাপাতালের দায়িত্বরত চিকিৎসক তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানান।
ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করে এ ঘটনায় কারা জড়িত তাদের গ্রেফতার ও হত্যার রহস্য উদঘাটনে পুুলিশ মাঠে রয়েছে।