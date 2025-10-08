গাড়িচাপায় হেফাজত নেতার মৃত্যু, চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি সড়ক অবরোধ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
সড়ক দুর্ঘটনায় হেফাজতে ইসলামের নির্বাহী কমিটির সদস্য মাওলানা সোহেল চৌধুরীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি সড়ক অবরোধ করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা।
বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা। এসময় সড়কে আগুন জ্বালিয়ে তাদের বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এতে বন্ধ হয়ে পড়ে যানচলাচল
এর আগে মঙ্গলবার বিকেলে চট্টগ্রামের রাউজান গহিরা এলাকায় গাড়িচাপায় সোহেল চৌধুরীর মৃত্যু হয়।
হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা দাবি করছেন, সংগঠনটির নেতা মাওলানা সোহেল চৌধুরীকে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যার করা হয়েছে।
এর প্রতিবাদে বুধবার সকাল থেকে অবরোধের সমর্থনে হাটহাজারী এলাকায় পিকেটিং করে হেফাজতের কর্মীরা। অবরোধের কারণে চট্টগ্রাম- রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। হঠাৎ করে অবরোধ কর্মসূচি পালন করায় লোকজনকে পায়ে হেঁটে গন্তব্য যেতে হচ্ছে।
হেফাজতের যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা নাছির উদ্দিন মুনিরী জানান, মঙ্গলবার বিকেলে রাউজান গহিরা এলাকায় হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশ এর নির্বাহী কমিটির সদস্য মাওলানা সোহেল চৌধুরীকে গাড়িচাপা দিয়ে হত্যা করে। মাওলানা সোহেল গত সরকারের সময় গুম ছিলেন। কমিশনে মামলা করার অভিযোগেই গাড়িচাপা দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে।