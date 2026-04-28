খাগড়াছড়িতে হামলায় সাংবাদিক আহত

সুপ্রভাত ডেস্ক »খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়িতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন প্রতিদিনের বাংলাদেশের রাঙামাটি প্রতিবেদক মোহাম্মদ আলী।
সোমবার (২৭ এপ্রিল) উপজেলার ডিপি নোয়াপাড়া এলাকায় সকালে এ ঘটনা ঘটে।
পরে তাকে পার্শ্ববর্তী একটি দোকানে নিয়ে দ্বিতীয় দফায় নির্যাতন করা হয়।ভুক্তভোগী সাংবাদিকের অভিযোগ, ১৫ থেকে ২০ জন মিলে তাকে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পৈশাচিক কায়দায় মারধর করে।
পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে দ্রুত লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে আনা হয়।
এ ঘটনায় সাংবাদিক মহল নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
আহত সাংবাদিক মোহাম্মদ আলী জানান, ওই এলাকায় দীর্ঘদিনের বিদ্যুৎ ও পানির সংকট নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে একদল দুষ্কৃতকারী তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। হামলাকারীরা তাকে মারধর করে সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেয়।