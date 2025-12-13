কেরানীগঞ্জে বহুতল ভবনে আগুন: উদ্ধার ৪২, সেনা-বিজিবি মোতায়েন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ঢাকার কেরানীগঞ্জের বাবুবাজার এলাকায় বহুতল ভবনের লাগা আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। আগুন নেভাতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ১৪টি ইউনিট। পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও বিজিবি সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে ভবন থেকে ৪২ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সকালে প্রেস ব্রিফিং করেন ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন ও মেনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. তাজুল ইসলাম চৌধুরী।
তিনি জানান, ভবনের বেজমেন্ট থেকে আগুনের সুত্রপাত। যেখানে জুটের গোডাউন রয়েছে। ভবনের বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এখনো যারা ভেতরে আটকা রয়েছেন তাদেরও উদ্ধার করা হচ্ছে।
তাজুল ইসলাম বলেন, ‘ধোঁয়ার কারণে কাজ করতে বেগ পেতে হচ্ছে। ভবনের বেজমেন্টে থাকা গোডাউনের প্রতিটা সাটার ভেঙে কাজ করতে হচ্ছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা আগুন একটা জায়গায় রাখতে পেরেছি, যেন অন্য ভবনে না ছড়িয়ে পড়ে। এখন পর্যন্ত ৪২ জনকে উদ্ধার করেছি।’
আগুন লাগা ভবনে ক্যামিকেলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি বলে জানান ফায়ার সার্ভিসের এই পরিচালক। সেইসঙ্গে বিস্ফোরণেরও কোনো আলামত পাননি বলেও জানান তিনি।
এদিন ভোর ৫টা ৩৭ মিনিটে বাবুবাজার এলাকার ওই বহুতল ভবনে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। এটি মার্কেট কাম আবাসিক ভবন। নিচের অংশে জুট, পোশাকসহ বিভিন্ন জিনিস রয়েছে আর ওপরে আবাসিক।