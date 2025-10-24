কর্ণফুলী টানেলে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, রাতে নিয়ন্ত্রিতভাবে চলবে যানবাহন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেলে রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কারণে ৬ দিন রাতের নির্দিষ্ট সময়ে ট্রাফিক ডাইভারশনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিতভাবে যান চলাচল করবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
সেতু বিভাগের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা শিকদার স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ২৫ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত প্রয়োজন অনুযায়ী ‘পতেঙ্গা থেকে আনোয়ারা’ অথবা ‘আনোয়ারা থেকে পতেঙ্গা’ টিউবের ট্রাফিক ডাইভারসনের মাধ্যমে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এ সময় বিদ্যমান ট্রাফিকের পরিমাণ অনুযায়ী টানেলের উভয় মুখে যাত্রীদের সর্বনিম্ন ৫ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ ১০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।
আরও জানানো হয়, কর্ণফুলী টানেলের নিরাপদ ও কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। এজন্য যাত্রী ও চালকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষ ধৈর্য ও সহমর্মিতা কামনা করেছে।