ওসমান হাদীর জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চাইলেন জামায়াত আমির

ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। একই সঙ্গে তার সুস্থতায় দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন তিনি।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড আইডিতে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এ উদ্বেগ জানান জামায়াত আমির।
এর আগে বৃহস্পতিবার জুমার নামাজের পর রাজধানীর বিজয়নগর আল রাজী কমপ্লেক্সের সামনে গুলিবিদ্ধ হন ওসমান হাদি। একটি মোটরসাইকেলে দুইজন এসে তাকে গুলি করে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। ঘটনার পরপরই তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। যেখানে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা চলছে। তবে তার শারীরিক অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন।
ঘটনার পরপরই নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, কোনো ধরনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মতভিন্নতার কারণে সহিংসতা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির জন্য প্রতিটি প্রার্থীর নিরাপত্তা রাষ্ট্রের দায়িত্ব— এ কথা মনে রেখে দ্রুত এবং নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ঘটনার প্রকৃত কারণ ও দায়ীদের শনাক্ত করা জরুরি।
জামায়াত আমির আরও বলেন, যেই হোক, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া একটি মানুষের ওপর এ ধরনের আক্রমণ সমগ্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য হুমকি। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন শরিফ ওসমান হাদিকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন।