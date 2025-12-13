ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীর তথ্য চেয়েছে ডিএমপি

সুপ্রভাত ডেস্ক »ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদিকে গুলি করার ঘটনায় সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিষয়ে তথ্য চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে একজন ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা হয়েছে। তাকে গ্রেপ্তারে পুলিশ তৎপর রয়েছে।
শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর বক্স কালভার্ট এলাকায় ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়। ঘটনার পর থেকেই হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে রাজধানীজুড়ে অভিযান পরিচালনা করছে ডিএমপি।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।এ দিন ডিএমপির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি সম্পর্কে কারও কাছে কোনো তথ্য থাকলে বা তার সন্ধান পাওয়া গেলে দ্রুত নিকটস্থ থানায় অথবা নিচে উল্লেখিত নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রয়োজনে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করেও তথ্য দেওয়া যাবে।তথ্য দিতে যোগাযোগের নম্বর:
উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি), মতিঝিল: ০১৩২০০৪০০৮০
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), পল্টন থানা: ০১৩২০০৪০১৩২
জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর: ৯৯৯
এমপি আরও জানিয়েছে, তথ্যদাতার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং সঠিক ও কার্যকর তথ্যের জন্য উপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।