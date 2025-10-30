সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »
ঢালিউডে আসছে নতুন সিনেমা ‘দম’। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে ছবিটির জমকালো শুভ মহরত। রেদওয়ান রনির পরিচালনায় এই সিনেমায় প্রথমবারের মতো একসঙ্গে অভিনয় করছেন আফরান নিশো ও পূজা চেরি। ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন চঞ্চল চৌধুরীও।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্মাতা রেদওয়ান রনি, অভিনেতা আফরান নিশো, পূজা চেরি, চঞ্চল চৌধুরী, প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিলসহ কলাকুশলীরা। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে হাস্যরসের মধ্যেই নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি শেয়ার করেন পূজা চেরি।
এক প্রশ্নের জবাবে মজা করে তিনি বলেন, ‘এখানে মনে হয় আমিই সবচেয়ে বয়স্ক, এনারা সবাই বাচ্চা! বিশেষ করে এই মানুষটা (আফরান নিশোর দিকে ইশারা করে) একেবারে বাচ্চা।’ পূজার কথায় হেসে নিশো জবাব দেন, ‘হ্যাঁ, আমি তো বাচ্চাই!’
আলাপে আরও যোগ করে পূজা বলেন, ‘নিশো ভাই এতটাই কনফিউজড করে দেন যে শুটিংয়ে গিয়ে কী করবেন; এখন এই ভাবনায় টেনশনে আছি। তবে আমি খুব এক্সাইটেড, কারণ এটি আমার জন্য বড় একটা চ্যালেঞ্জিং কাজ। আপনারা বলছেন আমি গুণী, কিন্তু এই সিনেমা শেষ হলে হয়তো মনে হবে আমি কিছুটা হলেও অভিনয় পারি।’
অভিনয়শিল্পী হিসেবে নিজের কাজ নিয়েও আশাবাদী পূজা। তার ভাষায়,‘এর আগে যত কাজ করেছি, ভালো ছিল; তবে এবার মনে হচ্ছে নিজেকে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে পারব।’
এদিকে সম্প্রতি গুঞ্জন ওঠে, বড় পর্দায় আফরান নিশোর নতুন নায়িকা হতে যাচ্ছেন মেহজাবীন চৌধুরী। তবে ‘দম’-এর মহরতের মঞ্চে দেখা গেল পূজা চেরিকেই, যিনি এবার নিশোর সঙ্গে জুটি বেঁধে আসছেন বড় পর্দায়।
সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত ‘দম’ সিনেমাটি এক সারভাইভাল গল্প নিয়ে আসছে। উন্নত জীবনের খোঁজে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমানো প্রবাসীদের কঠিন সংগ্রামই এই সিনেমার মূল বিষয়বস্তু হতে পারে। এই সিনেমার জন্য প্রথমে সৌদি আরব ও জর্ডানে শুটিংয়ের পরিকল্পনা থাকলেও নির্মাতারা এখন কাজাখাস্তানে দৃশ্যায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শুটিং শিগগিরই শুরু হবে এবং সিনেমাটি আগামী বছর রোজার ঈদে মুক্তি পাবে বলে শোনা যাচ্ছে।