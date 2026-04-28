ঈদুল আজহায়ও দীর্ঘ ছুটি পাচ্ছেন সরকারি চাকরিজীবীরা

সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য আসছে দীর্ঘ ছুটি। মুসলিম উম্মাহর অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে সপ্তাহজুড়ে ছুটি ভোগ করতে পারবেন তারা।
চলতি বছরের সরকারি ছুটির তালিকা অনুযায়ী, ২৬ মে মঙ্গলবার থেকে ৩১ মে রোববার পর্যন্ত ঈদের ছুটি নির্ধারিত রয়েছে। এর মধ্যে ২৬ ও ৩১ মে নির্বাহী আদেশে ছুটি থাকবে বলে জানা গেছে।
এর আগে ২২ ও ২৩ মে (শুক্র ও শনিবার) সাপ্তাহিক ছুটি রয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী শনিবার অফিস খোলা রেখে সাপ্তাহিক ছুটিটি ঈদের ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করা হতে পারে, এতে ছুটি আরও এক দিন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এর আগেও ঈদুল ফিতরের ছুটির সঙ্গে এক দিন অতিরিক্ত ছুটি যুক্ত করেছিল সরকার।
আমিরাতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৬ মে মঙ্গলবার পবিত্র আরাফাত দিবস পালিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
হিজরি সনের ১২তম ও শেষ মাস জিলহজের ১০ তারিখে কোরবানির ঈদ উদযাপিত হয়, যা হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর ত্যাগের স্মৃতিকে ধারণ করে।
সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যের এক দিন পর বাংলাদেশে ঈদ উদযাপিত হয়। সে অনুযায়ী, দেশে আগামী ২৮ মে পবিত্র ঈদুল আজহা পালিত হতে পারে।