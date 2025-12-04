ইউএস-বাংলা গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ভাইব্রেন্ট এখন ঢাকার মিরপুর-১ নিউ মার্কেটে

সুপ্রভাত ডেস্ক »
গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ এবং ব্যবসা প্রসারের অংশ হিসেবে এ একটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন সেলস সেন্টারের উদ্বোধন করেছে।
বুধবার (০৩ ডিসেম্বর) বিকেলে ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন ভাইব্রেন্টের রিটেইল ম্যানেজার মো. জাহিদুল ইসলাম রবিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউএস-বাংলা গ্রুপের অন্যান্য কর্মকর্তারা।
স্বল্প সময়ের মধ্যে ভাইব্রেন্ট নিজস্ব ব্র্যান্ড পরিচিতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যাত্রা শুরুর পর থেকেই তারা গ্রাহকদের চাহিদা, রুচি, আধুনিকতা এবং ক্রয়ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের জন্য নিয়মিত আধুনিক ডিজাইনের জুতার কালেকশন নিয়ে আসছে।
ভাইব্রেন্ট তাদের পণ্যের মান ও দামের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে গ্রাহকদের উন্নত সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তাদের সকল পণ্য নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি হয়। প্রত্যেকটি শোরুমে জুতা ছাড়াও ভাইব্রেন্ট ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ডিজাইনের লেদার সামগ্রী, ট্র্যাভেল ব্যাগ, পুরুষ গ্রাহকদের জন্য শার্ট, টি-শার্ট, শিশুদের জন্য আধুনিক ডিজাইনের পোশাকসহ অন্যান্য লাইফস্টাইল সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে। সকল আউটলেটে সহস্রাধিক ডিজাইনের বিভিন্ন লাইফস্টাইল পণ্যের বিশাল সংগ্রহ রয়েছে।
নতুন শোরুমের উদ্বোধন উপলক্ষে শুক্রবার পর্যন্ত যেকোনো পণ্যে ২০ শতাংশ ছাড় সুবিধা উপভোগ করা যাবে। মিরপুর-১ নিউ মার্কেটের ২য় তলায় এই নতুন শোরুমটির অবস্থান।
যেকোনো সেবা পেতে ০১৭৪১৪০৬৮৭১ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে। ভাইব্রেন্ট যাত্রা শুরুর পর থেকে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে। কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে তারা ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটি জেলা শহরে এবং এমনকি উপজেলা পর্যায়েও তাদের উপস্থিতি বিস্তারের পরিকল্পনা করেছে।
কম মূল্যে আধুনিকতার ছোঁয়া দিতেই ভাইব্রেন্ট তাদের পণ্য দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। গ্রাহকদের সুবিধার জন্য প্রতিটি শোরুমে নগদ টাকা ছাড়াও ভিসা ও মাস্টার কার্ডের মাধ্যমে পণ্য কেনা যাবে। ইতিমধ্যে অনলাইনেও ভাইব্রেন্টের সকল পণ্য গ্রাহকদের জন্য সহজলভ্য করা হয়েছে।