আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ভরিতে ২৫০৮ টাকা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
দেশের বাজারে আবারও স্বর্ণের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতি ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম ২ হাজার ৫০৮ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২ লাখ ৩২ হাজার ৯৩০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) সকালে বাজুসের বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। নতুন মূল্য তালিকা অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে সারা দেশে স্বর্ণের এই নতুন দাম কার্যকর হয়েছে।
বাজুস জানায়, আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দামের পরিবর্তন এবং স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণ (পিওর গোল্ড) এর মূল্য বৃদ্ধির কারণে স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সংগঠনের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
নতুন মূল্য অনুযায়ী, ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৩২ হাজার ৯৩০ টাকা। তবে এর সঙ্গে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট এবং বাজুস নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি যুক্ত হলে ক্রেতাকে আরও বেশি অর্থ পরিশোধ করতে হবে।
এর আগে দেশের বাজারে স্বর্ণের দাম একাধিকবার সমন্বয় করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য ওঠানামার পাশাপাশি ডলারের বিনিময় হার এবং কাঁচা স্বর্ণের আমদানি ব্যয়ও দেশের বাজারে স্বর্ণের দামের ওপর প্রভাব ফেলছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।
স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা বলছেন, বৈশ্বিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধির ধারাবাহিক প্রভাব দেশের বাজারেও পড়ছে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে স্বর্ণের দাম ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে।
নতুন দাম কার্যকর হওয়ার ফলে দেশের জুয়েলারি বাজারে স্বর্ণ কিনতে ক্রেতাদের আগের তুলনায় আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হবে। তবে স্বর্ণালঙ্কারের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বর্ণের মূল দামের পাশাপাশি ভ্যাট ও মজুরি যুক্ত হবে।