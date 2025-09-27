আনোয়ারায় বাসচাপায় মাইক্রোচালকের মৃত্যু

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামে কর্ণফুলী টানেলের আনোয়ারা গোলচত্বর এলাকায় বাসচাপায় মোহাম্মদ সোহেল (৩৫) নামে এক মাইক্রোবাস চালকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে
নিহত মোহাম্মদ সোহেল আনোয়ারা উপজেলার বারশত ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং পেশায় মাইক্রোবাস চালক।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সোহেল গোলচত্বরে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় উল্টোপথে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস তাকে চাপা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
দুর্ঘটনার পর বাসচালক পালানোর চেষ্টা করে। পরে কর্ণফুলী টানেলের টোল প্লাজা থেকে চালক কবির হোসেন (৪২) ও তার সহকারী সাগর আহমদ (২২) কে আটক করে পুলিশ। আটক কবিরের বাড়ি জামালপুর ও সহকারী সাগরের বাড়ি টাঙ্গাইলে।
আনোয়ারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মনির হোসেন জানান, আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত চালক ও সহকারীকে আটক করেছি। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।