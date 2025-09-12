আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয় : এ নিয়ে জোরালো প্রচারণা দরকার

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও এর তথ্য মতে, প্রতি ৪০ সেকেন্ডে বিশ্বে একজন মানুষ আত্মহত্যা করেন। প্রতি বছর ১০ লাখের বেশি মানুষ মারা যান আত্মহত্যা করে। ডব্লিউএইচও এর মতে, যা হত্যা ও যুদ্ধের চেয়েও বেশি। আত্মহত্যা ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী মানুষের মৃত্যুর সবচেয়ে সাধারণ কারণ।
আত্মহত্যায় মৃত্যু নিয়ে দেশে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে ধারাবাহিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু গবেষণা হয়েছে। ২০১৪ সালে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের এক গবেষণায় দেখা যায়, দেশে প্রতিদিন গড়ে ২৮ জন ও বছরে ১০ হাজার ২০০ মানুষ আত্মহত্যা করে। এর ৭ বছর পর আঁচল ফাউন্ডেশন আত্মহত্যা নিয়ে তাদের গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের ৮ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ৭ মার্চ এক বছরে আত্মহত্যা করে ১৪ হাজার ৪৩৬ জন। এই সময়ে দিনে গড়ে আত্মহত্যা করে প্রায় ৪০ জন করে। পুলিশ সদর দপ্তরের হিসাবে প্রতি বছর গড়ে ১০ হাজার মানুষ ফাঁসিতে ঝুলে ও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, বছরে আত্মহত্যায় মৃত্যু হয় প্রায় ১৩ হাজার মানুষের।
২০২৩ সালে দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৫১৩ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করে। এই সময়ে আত্মহত্যা করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২২৭ জন স্কুলশিক্ষার্থী, কলেজশিক্ষার্থী ১৪০ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ৯৮ জন। আত্মহত্যা করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলে ২০৪, নারী ৩০৯ জন।
বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, প্রতিযোগিতা ও সামাজিক বৈষম্য দিনে দিনে বাড়ছে। প্রযুক্তির অধিক ব্যবহার মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ভার্চুয়াল নাগরিকে পরিণত করছে। ফলে তারা মনের অজান্তে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এই নিঃসঙ্গতা আত্মহত্যার একটা বড় কারণ হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। সমাজের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতায় যারা পিছিয়ে যায়, তারা জীবন নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। সময়মতো চাকরি না পাওয়া, আবার পেলেও সমাজ ও পরিবারের চাহিদা পূরণ না হওয়াও হতাশার জন্ম দিচ্ছে। যারা ক্যারিয়ারের শীর্ষে ওঠে তাদের প্রতিযোগিতা থামে না; বরং আরও বেড়ে যায়। প্রেমঘটিত কারণেও আত্মহত্যা বাড়ছে।
তবে আত্মহত্যা বা নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া কখনোই কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে না। অনেকে আছেন খুব অল্পতেই ভেঙে পড়েন, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এসব মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও এর তথ্য মতে, প্রতিদিন প্রায় ৩ হাজার মানুষ মারা যায় এই পদ্ধতিতে। এমনকি পুরুষের তুলনায় নারীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি, এমন তথ্যই জানা যায় বিভিন্ন গবেষণা থেকে।
আত্মহত্যা যে কোনো সমস্যার সমাধান নয় তা প্রচারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। যেসব কারণে মানুষ আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে সেস দূর করার চেষ্টাও চালাতে হবে।