আইসিসি চাপ দিয়ে বাংলাদেশকে ভারতে খেলতে বাধ্য করতে পারবে না

সুপ্রভাত ডেস্ক »
অযৌক্তিক চাপ তৈরি করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) বাংলাদেশকে আগামী মাসের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারতে খেলতে বাধ্য করতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
বাংলাদেশ ভারতে না গেলে বিশ্বকাপে খেলবে স্কটল্যান্ড– ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপির এমন এক খবর প্রসঙ্গে জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে নেবে, এমন কোনো কথা আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে শুনিনি। কথা হচ্ছে, যদি ভারতীয় বোর্ডের কাছে মাথানত করে আইসিসি আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বা অযৌক্তিক কোনো শর্ত চাপিয়ে দেয়, আমরা সে অযৌক্তিক শর্ত মানবো না।’
‘এর আগে এমন উদাহরণ আছে। পাকিস্তানে ভারত খেলতে যাবে না বলার পর আইসিসি ভেন্যু পরিবর্তন করেছে। খুবই যৌক্তিক কারণে আমরা ভেন্যু পরিবর্তনের কথা বলেছি। আমাদের ওপর অযৌক্তিক চাপ তৈরি করে ভারতে খেলাতে আমাদের বাধ্য করা যাবে না,’ যোগ করেন আসিফ নজরুল।