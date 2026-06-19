শুক্রবার, জুন ১৯, ২০২৬
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মতামত সম্পাদকীয়

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত : দেশের প্রথম মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল

বাংলাদেশ এক ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। সম্প্রতি অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি দেশে প্রথমবারের মতো দুটি ‘মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল’ (ফ্রি ট্রেড জোন) প্রতিষ্ঠার যে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে, তা সময়োপযোগী এবং দূরদর্শী একটি সিদ্ধান্ত। কক্সবাজারের মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর এবং চট্টগ্রাম বন্দরের নিকটবর্তী এলাকায় প্রায় ৬০৭ একর জমিতে এই অঞ্চলগুলো গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সরকারের এই উদ্যোগ দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে গতি আনা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে একটি গেম-চেঞ্জার বা যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে।
মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল মূলত এমন একটি বিশেষায়িত অর্থনৈতিক এলাকা, যেখানে কাস্টমস ও কর-সংক্রান্ত আইনি জটিলতা এবং বিধিনিষেধ অত্যন্ত শিথিল থাকে। এর ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা কোনো রকম আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ছাড়াই সহজে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন। আমাদের প্রধান দুটি বন্দরকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চল গড়ে তোলার সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত কৌশলগত। মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর চালু হলে এটি দক্ষিণ এশিয়ার একটি অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক হাবে পরিণত হবে। তার পাশেই ৩০০ একর জমিতে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল স্থাপন এই বন্দরের কার্যকারিতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। অন্যদিকে, দেশের প্রধান অর্থনৈতিক প্রবেশদ্বার চট্টগ্রামের কাছাকাছি দ্বিতীয় অঞ্চলটি প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্তও অত্যন্ত যৌক্তিক।
এই উদ্যোগের ফলে বিদেশ থেকে আসা জাহাজগুলো এসব অঞ্চলে পণ্য খালাস, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পুনঃরপ্তানি (রি-এক্সপোর্ট) করার অবাধ সুযোগ পাবে। একই সাথে বাংলাদেশি উদ্যোক্তারাও কোনো শুল্ক জটিলতা ছাড়াই আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করতে পারবেন। এর ফলে বহির্বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হবে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের বাইরে অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাতের বৈচিত্র্যায়ন এবং বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী করতে এটি কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে বড় অবদান রাখবে।
তবে মনে রাখতে হবে, এই বৃহৎ এবং সম্ভাবনাময় উদ্যোগটি বর্তমানে কেবল ধারণাগত (কনসেপ্ট) পর্যায়ে রয়েছে। এর প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করছে এর পরবর্তী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, বিনিয়োগ কাঠামো এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ওপর। মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের পূর্ণ সুবিধা পেতে হলে আমাদের বন্দরগুলোর লজিস্টিকস সক্ষমতা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে। একই সাথে ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের কার্যকর বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি, যাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার মুখোমুখি না হন।
পরিশেষে বলা যায়, মাতারবাড়ি ও চট্টগ্রামে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠার এই মহাপরিকল্পনাকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও ভূ-রাজনীতির এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে এমন একটি সাহসী ও আধুনিক পদক্ষেপ বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করবে। সরকারের উচিত দ্রুততম সময়ে এর বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা ও আইনি কাঠামো চূড়ান্ত করে বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা। এই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়নই হবে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

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