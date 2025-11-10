অফিসে ব্যাগ-আইডি রেখে বেরিয়ে নিখোঁজ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
নাইম রহমান নামে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক উপ-পরিচালক (ডিডি) নিখোঁজ হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, তার সর্বশেষ অবস্থান ছিলো সায়েদাবাদের ডেমরা এলাকা। এরপর থেকে নাইম রহমানের অবস্থান শনাক্ত করতে পারছে না পুলিশ।
রোববার (৯ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর মতিঝিলে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান শাখা থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন তিনি। নাইম রহমান পরিবারের সঙ্গে রাজধানীর মিরপুরের উত্তর পীরেরবাগ এলাকায় থাকেন।
এ ঘটনায় নিখোঁজের বাবা সাজ্জাদ রহমান জলি রোববার ডিএমপির মিরপুর মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়রি করেন (জিডি)।
জিডিতে তিনি উল্লেখ করেন, রোববার সকাল আনুমানিক ১০টায় আমার ছেলে আমাদের উত্তর পীরেরবাগ বাসা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল শাখার অফিসে যাওয়ার পর আর বাসায় ফেরত আসেনি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল শাখা ও পূলিশ সূত্রে জানা যায়, নিখোঁজ নাইম রহমান রোববার অফিসে এসেছিলেন। দুপুর ১২টার পর অফিসে ব্যাগ এবং আইডি কার্ড রেখে নিরুদ্দেশ হয়েছেন বা নিখোঁজ রয়েছেন। দুপুর ১২টা ৫৩ মিনিটে তিনি তার ব্যাচেরই একজন সহকর্মীকে শেষ মেসেজ দিয়েছিলেন। মেসেজ থেকে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি হয়ত কোনো কারণে খুবই ডিপ্রেসড ছিলেন।
আরও জানা গেছে, মোবাইল ট্র্যাকিং থেকে জানা যায়, তার সর্বশেষ অবস্থান ছিল সায়েদাবাদ। দুপুর ১২টা ৫৩ মিনিটে তার সর্বশেষ অবস্থান জানা যায়।
জিডির তদন্তকারী কর্মকর্তা মিরপুর মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই কর্মকর্তার সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। আমি একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় তার নিখোঁজ হওয়ার বার্তা পাঠিয়েছি। তিনি গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় যান। এরপর অফিসে ব্যাগ ও আইডি কার্ড রেখে বের হয়ে যান। এরপর থেকে তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তার মোবাইল ট্র্যাকিং করে প্রথমে একবার অবস্থান পাওয়া যায় কমলাপুরে, এরপর পাওয়া যায় সায়েদাবাদের ডেমরায়। আমরা তার সন্ধান পেতে চেষ্টা করছি।