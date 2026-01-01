ইতিহাসের ধ্বংসের বীজতলা
মিসির হাছনাইন
এই ঝোপ জংলায় কত ফুল ফুটেছে
ভর দুপুরে তাদের সাথে কথা হয়েছে,
বললো, তারা স্বদেশী লতানো ফুল,
কোন কিশোরীর ক্ষুধার্ত মায়াবী চোখ,
হারানো নগর সভ্যতার ভাসমান চুল
যুদ্ধের আকাশে উড়ে যায় রুক্ষতা
আর পৃথিবীতে বিপ্লবী যুদ্ধের শহীদ
রক্তে ভেজা বুলেট শান্তির বাতাস
বীরের বেশেই দোলে ফুলের পাপড়ি
জাতিসংঘের রঙে গায়ের পোশাক
ইতিহাসের ধ্বংসের বীজতলা ট্রয়ের
ছিঁড়ে যাওয়া প্রেমের গোপন আর্তনাদ
এই ঝোপ জংলায় ফুলে ফুলে ফুটেছে
ভর দুপুরে তাদের সাথে আমার কথা হয়েছে
রূপ মালঞ্চ
প্রণব মজুমদার
ভোরের হলুদাভ রবির স্পর্শে চোখে স্নিগ্ধতা
মনের অলিন্দে উঁকি দেয় আকাশের পাখিরা
স্মার্ট ফোনের দিগন্তে অপরিপক্ক মনের বাজার
হঠাৎই কজন চঞ্চল শ্বেত শুভ্র পাখির আবাহন
প্রজাপতির মতো অষ্টাদশীর মনে ঝড়ে তাণ্ডব
দুপুরের তেজোদ্দীপ্ত রোদে গড়িয়ে পড়ে সন্ধ্যা
চাঁদের স্বিগ্ধ কিরণ সৌন্দর্য দেখে দেখে বিস্ময়!
সমুদ্র দৃষ্টির সঙ্গমে ফেনিল জলোচ্ছাসে হৃদয়
পাহাড়ের সবুজ বনের সাথে হয় প্রেম মিতালি
আনন্দ জমে জমে সৃষ্টি কবিতার অক্ষরজগত
আর ফুলের মায়াময় সুবাসের প্রহর গুনি আমি।