৪৮ জেলায় বিনামূল্যে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ, দৈনিক ভাতা পাবেন ২০০

সুপ্রভাত ডেস্ক »
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্সে এবার ৪৮ জেলার শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেবে। এজন্য ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ভর্তি হতে কোনো ফি লাগবে না। উল্টো দিনে ২০০ টাকা করে ভাতা মিলবে।
এ ব্যাচের প্রশিক্ষণ হবে ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিমিটেড, ৭ দক্ষিণ কল্যাণপুর, মিরপুর রোড, ঢাকা ১২০৭-এর মাধ্যমে। গত ৭ সেপ্টেম্বের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক মো. আ. হামিদ খান সই করা এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুব নারীর নিকট থেকে অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।
আগামী ১ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ৩ মাস মেয়াদি (৬০০ ঘণ্টা) ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণে ভর্তির জন্য ৪৮ জেলার ১৮ হতে ৩৫ বছর বয়সীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
কোন কোন জেলার সুযোগ
ঢাকা বিভাগ থেকে নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর জেলা। ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা জেলা; চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া; রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ; খুলনা বিভাগের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া; রংপুর বিভাগ থেকে রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, পঞ্চগড়; বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ থেকে হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলা।
কারা আবেদন করতে পারবেন
কমপক্ষে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুব নারীর কাছ থেকে অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে।
প্রশিক্ষণ ভাতা
প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হলে প্রশিক্ষণার্থীরা দৈনিক ২০০ টাকা হারে ভাতা পাবেন। এর সঙ্গে সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার ও বিকেলের নাশতা পাবেন।
প্রশিক্ষণ কত ঘণ্টার
তিন মাসব্যাপী এ কোর্সে সপ্তাহে ৬ দিনই ৮ ঘণ্টা করে ক্লাস করতে হবে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণে। মোট ৭৫টি ক্লাস হবে ৬০০ ঘণ্টায়। কোর্সটি সম্পূর্ণ অফলাইন বা ক্লাসে উপস্থিত হয়ে সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদন শেষ কবে
অনলাইনে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। নির্ধারিত সময়ের পরে আবেদনের লিংক স্বয়ক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।
প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীরা সনদপত্র পাবেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য কোনো ফির প্রয়োজন হবে না।