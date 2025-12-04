৪৫ যাত্রী নিয়ে চরে আটকে আছে সেন্টমার্টিনগামী ট্রলার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন যাওয়ার পথে ৪৫ জন যাত্রী নিয়ে একটি ট্রলার নাফনদীর মোহনা সংলগ্ন চরে আটকা পড়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার সাবরাং ইউনিয়নের শাহপরীর দ্বীপ লাগোয়া মায়ানমার সীমান্তবর্তী নাইক্ষ্যংদিয়ায় এই ঘটনা ঘটে।
টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইমামুল হাফিজ নাদিম বলেন, টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিনগামী একটি যাত্রীবাহী ট্রলার নাফনদীর মোহনার চরে আটকা পড়ার খবর ইতোমধ্যে কোস্টগার্ডকে অবহিত করা হয়েছে, তারা উদ্ধারকাজ শুরু করেছে বলে জেনেছি। ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়েছিল, ৪৫ জন যাত্রী ভালো আছেন।
টেকনাফ-সেন্টমার্টিন নৌরুটের সার্ভিস বোট মালিক সমিতির সভাপতি আবদুর রশিদ বলেন, আমাদের একটি বোট সেন্টমার্টিনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, শাহপরীর দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছালে ইঞ্জিন বিকল হয়ে বোটটি আটকা পড়ে। কোস্টগার্ড সেখানে পৌঁছেছে।
টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালী ঘাটের ইজারাদার মোহাম্মদ হোসেন বলেন, ট্রলারটির মালিক স্থানীয় ইয়াছিন মাঝি। সাম্প্রতিক সময়ে মোহনায় চর জেগে ওঠায় এ রুটে নৌযান চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যার কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বাড়ছে।