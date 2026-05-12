মঙ্গলবার, মে ১২, ২০২৬
Facebook X
এ মুহূর্তের সংবাদ

২৩ মামলার আসামি ‘ডাইল করিম’ গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালি থানা এলাকায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন ২৩ মামলার আসামি মো. করিম ওরফে আব্দুল করিম ওরফে ‘ডাইল করিম’।

মঙ্গলবার (১২ মে) সকালে কোতোয়ালী থানার হাজারী গলি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে একটি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তার হওয়া করিম হাজারী গলি এলাকার মৃত জাহাঙ্গীর ওরফে শাহজাহানের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। মঙ্গলবার (আজ) সকালে কোতোয়ালী থানার একটি বিশেষ টিম হাজারী গলি এলাকায় ঝটিকা অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করতে সক্ষম হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে তার হেফাজত থেকে একটি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, করিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র, হত্যা, ডাকাতি, বিশেষ ক্ষমতা আইন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সব মিলিয়ে ২৩টি মামলা রয়েছে। অপরাধের খতিয়ান বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১১ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তার বিরুদ্ধে অন্তত ২১টি মামলা দায়ের হয়েছে, যার সবই মাদক ও বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতাভুক্ত। এছাড়া ২০২৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের একটি মামলাসহ সাম্প্রতিক আরও কয়েকটি মামলায় তিনি দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আফতাব উদ্দিন সংবাদমাধ্যমকে জানান, গ্রেপ্তার করিমকে ২০২৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলা এবং ২০২৬ সালের ডাকাতির প্রস্তুতি সংক্রান্ত মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত । Privacy Policy । Developed by Md. Forkan Elahi