১ অক্টোবর খুলছে না কেওক্রাডং পর্যটন কেন্দ্র

বান্দরবানের অন্যতম দর্শনীয় পর্যটন স্পট কেওক্রাডং ১ অক্টোবর থেকে খোলার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে ভ্রমণ বন্ধই থাকবে। পর্যটকদের নিরাপত্তা ও আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করতে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বান্দরবানের জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনি জেলা প্রশাসনের এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।
তিনি বলেন, আমরা চাই জেলায় আগত পর্যটকদের কোনো সমস্যা যেন না হয়। তাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটাই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া কেওক্রাডং-কেন্দ্রিক গড়ে ওঠা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় সেগুলো পর্যটকদের সেবা দেওয়ার জন্য এখনো প্রস্তুত হয়নি। আশা করছি দুর্গাপূজার পর কেওক্রাডং পর্যটনকেন্দ্র সকলের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে।
প্রসঙ্গত, গতকাল শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক অপসারণ অভিযানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনি। এ সময় তিনি জানান, কেওক্রাডং পর্যটনকেন্দ্র ১ অক্টোবর খুলে দেওয়া হবে।