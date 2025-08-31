হিলভিউ আবাসিক এলাকায় ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল যুবকের

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানা এলাকায় ছুরিকাঘাতে পিন্টু (৩৪) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার (৩০ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টার দিকে থানার হিলভিউ আবাসিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পূর্ব শত্রুতার জেরে পিন্টুকে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।
বায়েজিদ বোস্তামী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান বলেন, ছুরিকাঘাতে একজনের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে হাসপাতাল থেকে জানতে পারি ওই ব্যক্তি মারা গেছেন। ঘটনাটি তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।