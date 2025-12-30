স্থগিত হওয়া জকসু নির্বাচন ৬ জানুয়ারি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে স্থগিত হওয়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন আগামী ৬ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সিন্ডিকেটের এক সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে জকসু নির্বাচন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে উপাচার্য বলেন, আজকে অনুষ্ঠিত জকসু নির্বাচন পিছিয়ে আগামী ৬ জানুয়ারি করা হয়েছে। বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে আমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হবে।
এর আগে, সকালে নির্বাচন শুরুর আগ মুহূর্তে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর জরুরি সিন্ডিকেট সভার আয়োজন করে নির্বাচন স্থগিত করা হয়। পরে নির্বাচনের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরু করেন।