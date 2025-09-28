সিওসি ৮৬ এর ১৭৪ তম মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

ক্লাব অব চট্টগ্রাম কলেজিয়েট ৮৬ ব্যাচ আয়োজিত ১৭৪ তম সভা ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় জামাল খান,প্রেসক্লাব বিল্ডিং এর ক্লাব কলেজিয়েট,চিটাগং লিমিটেড “- এর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।
সিওসি’৮৬ এর আহবায়ক মনজুর মোর্শেদ ফিরোজ স্বাগত বক্তব্যে সিওসি’৮৬ বন্ধুদের একতাবদ্ধ হয়ে পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে কাজ করার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।
সিওসি’ ৮৬এর সদস্য সচিব সৈয়দ মোহাম্মদ রিদুয়ান ও ও অধ্যাপক বিজয় ভৌমিক এর সঞ্চালনায় সভয় সিওসি ৮৬ পরিবার থেকে বক্তব্য রাখেন শেখ মোহাম্মদ খালেদ, ডাক্তার আশরাফুল করিম, বিশিষ্ট নিউরোলিজস্ট অধ্যাপক মসিহউহজ্জামান আলফা, প্রকৌশলী আযম মাহমুদ,ডাক্তার অসীম কুমার চৌধুরী,ডাক্তার আবু তোহা মোহাম্মদ রিজুয়ানুল হক ভুইয়া, ডাক্তার সাগরচৌধুরী, পুলক দত্ত, কিরণ আজাদ, জয়ন্ত চৌধুরী, আলমগীর আলম, জাহিদ হোসেন, শহীদ নইম, আজমল আহমদ, কিংশুক দাশ চৌধুরী, মাহাবুবুর রহমান পাটোয়ারী বাহার, সাইফুল ইসলাম লেনিন, মাহবুব শিবলী,সোহেল জাহান,মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্,ডাক্তার কাজী আবু তারেক,আনোয়ারুল হাসান চচৌধুরী, আশফাকুর রহমান বিপ্লব প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি