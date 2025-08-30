সিওসি ৮৬ আয়োজিত স্মরণসভা : ‘জহিরুল হক স্যার ছিলেন অনন্য অনুকরণীয় আদর্শ’

জহিরুল হক স্যার ছিলেন অনন্য অনুকরণীয় আদর্শ।
চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের সদ্যপ্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত সবার প্রিয় গণিতের শিক্ষক জহিরুল হক স্যারের স্মরণে ক্লাব অব চট্টগ্রাম কলেজিয়েট ৮৬ ব্যাচ আয়োজিত ১৭৩ তম সভায় বক্তারা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই অভিমত ব্যক্ত করেন।
২৯ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় সিওসি ” ৮৬ আয়োজিত জামাল খান প্রেসক্লাব বিল্ডিং- ক্লাব কলেজিয়েট,চিটাগং লিমিটেডের অডিটোরিয়ামে স্মরণ সভায় ক্লাব কলেজিয়েট চিটাগং লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন ড. অধ্যাপক মোহিত উল আলম, কলেজিয়েটস অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, চট্টগ্রাম কলেজিয়েটসর সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম হীরণ ও স্যারের মেজো ছেলে আসিবুল হক সুমন অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
সিওসি’৮৬র আহ্বায়ক মনজুর মোর্শেদ ফিরোজ স্বাগত বক্তব্যে প্রয়াত শিক্ষক জহিরুল হকের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বলেন, মহান আল্লাহ উনাকে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম পুরস্কার দিন।
সভায় স্যারের স্মরণে এবং সদ্যপ্রয়াত কর্নেল (অব:) জিয়াউদ্দিন বীর উত্তম, কলেজিয়েটস বীর মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দিন শাহ আলম নিপু ও সিওসি ৮৬ এর প্রয়াত বন্ধুদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।
সভায় এই কিংবদন্তি গণিত স্যারের কঠিন শাসনের আড়ালে তার ছাত্রদের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং তাঁর শিক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।
প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম বলেন, তাঁর মতো নিবেদিত শিক্ষকদের সরকারের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে তারা সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা রাখতে পারতেন।
এ ব্যাপারে তিনি সরকারের সূদৃষ্টি
কামনা করেন। স্যারের সন্তান বলেন, তিনি শিক্ষকতাকেই তার ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন আজীবন। তিনি ছিলেন আদর্শ পিতা।
সিওসি’ ৮৬র সদস্যসচিব সৈয়দ মোহাম্মদ রিদুয়ানের সঞ্চালনায় ও অধ্যাপক বিজয় ভৌমিক ও আশফাকুর রহমান বিপ্লবের তত্ত্বাবধানে সভায় সিওসি ৮৬ পরিবার থেকে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নিউরোলিজস্ট অধ্যাপক মশিউজ্জামান আলফা, ডা. অসীম কুমার চৌধুরী, ব্যাংকার সাইফুল ইসলাম, ডা. আবু তোহা মোহাম্মদ রিজুয়ানুল হক ভুইয়া, ডা. সাগর চৌধুরী, ডা. গৌতম চৌধুরী, পিনাকি সোম, প্রকৌশলী সিদ্ধার্থ শংকর সরকার, পুলক দত্ত, ডা. ঈসা চৌধুরী, কিরণ আজাদ, মোহাম্মদ সেলিম, জয়ন্ত চৌধুরী, আলমগীর আলম, জাহিদ হোসেন, শহীদ নইম, আজমল আহমদ, শেখ মোহাম্মদ খালেদ, কিংশুক দাশ চৌধুরী, মাহাবুবুর রহমান পাটোয়ারী বাহার, মহসিন উল কাদের প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি
