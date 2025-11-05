সিএমটিএফ-এর আয়োজনে মেডিকেল ভ্যালু ট্রাভেল সামিট ১৪ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম মেডিকেল ট্রাভেল ফোরাম সিএমটিএফ-এর আয়োজনে আগামী ১৪ নভেম্বর স্বাস্থ্যসেবা ও মেডিকেল ট্যুরিজমভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ‘এমভিটি সামিট (মেডিকেল ভ্যালু ট্রাভেল সামিট)-২০২৫’ অনুষ্ঠিত হবে।
নগরের ও আর নিজাম রোডের দ্য পেনিনসুলা হোটেলের ডালিয়া হলে অনুষ্ঠিতব্য এ সামিটে অংশ নেবে চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত ও বাংলাদেশের শীর্ষ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল ভ্যালু ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর, কর্পোরেট প্রতিনিধি, ট্রাভেল এজেন্সি এবং আন্তর্জাতিক পার্টনাররা।
বুধবার (৫ নভেম্বর) দুপুরে নগরের ও আর নিজাম রোডে ওয়েল পার্ক রেসিডেন্সিতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে সিএমটিএফ-এর আহ্বায়ক মো. আব্দুল আলিম, সদস্য সচিব দাঊদ আরমান এবং সদস্য আলাউদ্দিন মানিক উপস্থিত সাংবাদিকদের সামিটের লক্ষ্য, কাঠামো, সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব এবং নেটওয়ার্কিং সুযোগ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। তাঁরা জানান, বিশ্বব্যাপী উন্নত ও সাশ্রয়ী চিকিৎসার চাহিদা বাড়তে থাকায় মেডিকেল ট্যুরিজম এখন একটি দ্রুত বর্ধনশীল খাত এবং এ খাতে বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল সম্ভাবনা।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সামিটে থাকবে বিশ্বমানের হাসপাতালগুলোর প্রদর্শনী, বি-টু-বি নেটওয়ার্কিং সেশন, রোগী নিরাপত্তা ও হেলথকেয়ার টেকনোলজি বিষয়ক প্যানেল আলোচনা, মেডিকেল ট্যুরিজম ট্রেন্ডস উপস্থাপন এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসেবা ও ট্রাভেল সুবিধার প্রদর্শন। পাশাপাশি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, এয়ারলাইন, ব্যাংক, ট্রাভেল ও হসপিটালিটি ব্র্যান্ডের জন্য থাকবে স্পন্সরশিপ ও পার্টনারশিপের সুযোগ।
ইতোমধ্যে ভারতের HCG Cancer Centre, Indira IVF & Fertility Centre, SL Raheja Hospital, Px‡bi Beijing Jingdu ChildrenÕs HospitalHCG Cancer Centre, Indira IVF & Fertility Centre, SL Raheja Hospital, চীনের Beijing Jingdu Children’s Hospital এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতাল সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। এছাড়া মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সামিটে ভার্চুয়ালি যুক্ত হবে।
সিএমটিএফ প্রতিনিধিরা বলেন, এই সামিটের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশেষত চট্টগ্রামকে আন্তর্জাতিক মেডিকেল ভ্যালু ট্রাভেল মানচিত্রে আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে, যা স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন, কর্পোরেট সার্ভিস এবং আর্থিক খাতের জন্য নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি করবে। চট্টগ্রাম মেডিকেল ট্রাভেল ফোরাম একটি অলাভজনক সংগঠন হিসেবে কাজ করছে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং রোগীদের জন্য আরও মানসম্মত আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।
স্পট রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সামিটে অংশ নেওয়া যাবে। মিডিয়া ইনকোয়ারি, স্পন্সরশিপ বা অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে ফোন: +৮৮০ ১৭৫৯ ৫৮৮৩৬৯, ইমেইল: [email protected], ওয়েবসাইট:www.cmtfbd.org এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, স্যাটেলাইট টেলিভিশন, অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।