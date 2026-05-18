সারা দেশে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী ভূমিসেবা মেলা

জনবান্ধব ও প্রযুক্তিনির্ভর ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে আগামী ১৯ থেকে ২১ মে পর্যন্ত সারাদেশে তিন দিনব্যাপী ‘ভূমিসেবা মেলা ২০২৬’ আয়োজন করছে ভূমি মন্ত্রণালয়। মেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

আজ (সোমবার) দুপুরে সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘ভূমিসেবা মেলা-২০২৬’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়৷ ভূমি সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ভূমিমন্ত্রী মো. মিজানুর রহমান মিনু। বিশেষ অতিথি ছিলেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। এ বছরের মেলার প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে “জনবান্ধব অটোমেটেড ভূমি ব্যবস্থাপনা : সুরক্ষিত ভূমি, সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ”।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, জনগণের দোরগোড়ায় সহজ, স্বচ্ছ ও অটোমেটেড ভূমিসেবা পৌঁছে দেওয়া এবং ভূমিসেবা বিষয়ে নাগরিক সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই আয়োজন করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ধাপে ধাপে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এরই অংশ হিসেবে ই-নামজারি, অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ, অনলাইনে খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ, ডাকযোগে ভূমিসেবা এবং ডিসিআর ফি অনলাইনে পরিশোধের মতো সেবা চালু করা হয়েছে। ফলে নাগরিকরা ঘরে বসেই নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে প্রয়োজনীয় ভূমিসেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

মন্ত্রণালয় বলছে, ভূমিসেবা মেলার মাধ্যমে নাগরিকরা হয়রানিমুক্তভাবে সেবা গ্রহণের পাশাপাশি অটোমেটেড ভূমিসেবা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন। এতে জনগণ ডিজিটাল সেবা গ্রহণে আরও উৎসাহিত হবেন এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়বে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, জাতীয় পর্যায়ে ভূমি ভবনে ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর-সংস্থার পক্ষ থেকে পাঁচটি স্টল থাকবে। এছাড়া ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও মহানগরের সার্কেল অফিসগুলোর পক্ষ থেকে থাকবে ১৫টি স্টল। প্রতিটি বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থাপন করা হবে ২০টি করে ভূমিসেবা স্টল।

মেলায় ভূমি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত স্টলের পাশাপাশি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের অফিস, ভূমিসেবা সহায়তা কেন্দ্র (এলএসএফসি), বিভিন্ন ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্টলও থাকবে।

এসব স্টলে নাগরিকদের জন্য land.gov.bd পোর্টালে নিবন্ধন সহায়তা, অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ, ই-নামজারির আবেদন গ্রহণ, অনলাইনে খতিয়ানের সত্যায়িত কপি সরবরাহ, মৌজা ম্যাপ প্রদান, ভূমি অধিগ্রহণ ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণ, অভিযোগ গ্রহণ ও গণশুনানিসহ বিভিন্ন সেবা দেওয়া হবে।

এ ছাড়া মেলায় ভূমিসেবা বিষয়ক অডিও-ভিডিও কনটেন্ট প্রদর্শন, কুইজ প্রতিযোগিতা, জনসচেতনতামূলক সেমিনার, ভূমি আড্ডা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক নানা কার্যক্রমের আয়োজন রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ‘ভূমি আমার ঠিকানা’ শীর্ষক বুকলেট, লিফলেট ও স্টিকারও বিতরণ করা হবে।

মেলা উপলক্ষ্যে জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি টেলিভিশন, বেতার, মেট্রোরেল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, স্থানীয় কেবল নেটওয়ার্ক, মাইকিং ও ব্যানার-ফেস্টুনের মাধ্যমেও প্রচার চালানো হচ্ছে। এছাড়া, ভ্রাম্যমাণ ভূমিসেবা ভ্যানের মাধ্যমে জনগণকে সেবা ও তথ্য দেওয়া হবে।

ভূমি মন্ত্রণালয় আশা করছে, ‘ভূমিসেবা মেলা ২০২৬’ দেশের অটোমেটেড ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আরও গতিশীল করবে এবং আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও হয়রানিমুক্ত ভূমিসেবা সম্পর্কে মানুষের আস্থা বাড়াবে।

