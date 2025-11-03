সাবেক মুখ্য সচিব কামাল সিদ্দিকী মারা গেছেন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
সাবেক মুখ্য সচিব ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. কামাল সিদ্দিকী মারা গেছেন (ইন্নাল্লিলিাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। সোমবার (০৩ নভেম্বর) ভোরে রাজধানীর গুলশানে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি।
সকালে তথ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়।
মরহুমের নামাজে জানাজা বাদ আছর গুলশানের আজাদ মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাকে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে।
১৯৫৪ সালে জন্ম নেওয়া কামাল সিদ্দিকী ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ২০০১-২০০৬ মেয়াদে বিএনপি সরকারের শেষ সময়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন তিনি।
২০০৭ সালে জরুরি অবস্থার সময় দুর্নীতির এক মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে কামাল সিদ্দিকীকেও অভিযুক্ত করা হয়। কানাডীয় কোম্পানি নাইকোর সঙ্গে ‘অস্বচ্ছ’ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি ও দুর্নীতির অভিযোগে সেই মামলা করেছিল দুদক। চলতি বছরের শুরুতে খালেদা জিয়াসহ ওই মামলার আট আসামির সবাইকে বেকসুর খালাস দেয় আদালত।