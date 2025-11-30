সাংবাদিক ইব্রাহিম আজাদ আর নেই

সুপ্রভাত ডেস্ক
সিনিয়র সাংবাদিক ইব্রাহিম আজাদ না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন…)।
রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানের বাসায় অসুস্থ পড়লে তাকে দ্রুত ইউনাইটেড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
জানা গেছে, মাসখানেক আগে ল্যাবএইড হাসপাতালে তার হার্টে একটি রিং পরানো হয়। ফের অসুস্থ হয়ে পাঁচ দিন চিকিৎসা শেষে তিনি আজ (৩০ নভেম্বর) বাসায় ফেরেন। এর মধ্যে সন্ধ্যায় আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।
ইব্রাহিম আজাদ দীপ্ত টিভি, নিউজ২৪ এবং এখন টিভির বার্তা প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন।
১৯৯৯ সালে একুশে টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠালগ্নে প্ল্যানিং এডিটর হিসেবে যোগ দিয়ে সম্প্রচার সাংবাদিকতা শুরু করেন ইব্রাহিম আজাদ।
এরপর মাঝে ইটিভি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একই পদে এটিএন বাংলায় যোগ দেন তিনি। পরবর্তীতে সেখানে বার্তা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
নতুন মাত্রায় সম্প্রচার শুরু করলে তিনি ফের ইটিভিতে বার্তা সম্পাদক পদে ফেরেন । পরে হেড অব নিউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
ইব্রাহিম আজাদ কর্মজীবন শুরু করেন প্রিন্ট মিডিয়ায়। ভোরের কাগজ দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করা এ সংবাদকর্মী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রাম।