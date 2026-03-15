সংসদে আলোচনা শেষে সংস্কার পরিষদ নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাবে বিরোধী দল

সংসদে আলোচনা শেষে সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে বিরোধী দল সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলের সংসদ সদস্য ও জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এটিএম আজহারুল ইসলাম।
রোববার (১৫ মার্চ) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ঢোকার আগে সংস্কার পরিষদের অধিবেশনের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।
তিনি বলেন, আজকে প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচনা হবে। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আলোচনা হবে। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপরে সংসদে আলোচনা হবে। এতে অংশ নেবে জামায়াতে ইসলামী। সংসদ থেকেই আলোচনা শেষে সংবিধান সংস্কার পরিষদের অধিবেশনের বিষয়ে বিরোধী দল সিদ্ধান্ত নেবে।
এখানে উল্লেখ্য যে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হয়েছে। রোববার (১৫ মার্চ) বেলা ১১টায় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়।
শনিবার (১৪ মার্চ) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। এ অধিবেশনের শুরুতে দেওয়া রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর মোট ৫০ ঘণ্টা আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। রোববার থেকেই শুরু হয়েছে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আনিত ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা।
এর আগে গত ১২ মার্চ (বৃহস্পতিবার) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। পরে রোববার পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছিল।
এদিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে বলে জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন বিকেল ৩টায় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।
এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ের ১৩৩টি অধ্যাদেশ নিয়ে আলাদা কমিটি গঠন করে ৩০ দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে। সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে আলোচন হবে।