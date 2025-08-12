শেখ হাসিনার আইনজীবী হতে আবেদন, নাকচ করলো ট্রাইব্যুনাল

গত বছরের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে আইনজীবী হতে চেয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী জেড আই খান পান্না। তবে তাঁর আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

মঙ্গলবার শেখ হাসিনার মামলা শুনানিকালে এক আইনজীবী ট্রাইব্যুনালকে জানান, জেড আই খান পান্না শেখ হাসিনার পক্ষে আইনজীবী হিসেবে লড়তে চান।

তখন ট্রাইব্যুনাল জানায়, আগেই শেখ হাসিনার পক্ষে স্টেট ডিফেন্স (রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় তাকে আর শেখ হাসিনার মামলায় আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া সম্ভব না।

শুনানি শেষে দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর মিজানুর রহমান ব্রিফিংয়ে বলেন, “জেডআই খান পান্না সাহেবকে যেন শেখ হাসিনাকে যেন নিয়োগ করা হয় সেটা বলা হয়েছিল। ইতোমধ্যে শেখ হাসিনাকে ডিফেন্ড করার জন্য একজন আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যে কারণে তার আবেদন বিবেচনা করার কোন সুযোগ নাই”।

তিনি আরও বলেন, “তবে তিনি যদি সিভি জমা দিয়ে যান তাহলে অন্য কোন মামলায় ট্রাইব্যুনাল বিবেচনা করে দেখতে পারেন। আইনের অবস্থান হচ্ছে স্টেট ডিফেন্স কে নিয়োগ হবে সেটা ট্রাইব্যুনাল নিজে ঠিক করবে। অন্য কারো কোন সুযোগ নাই। কারো চাওয়ার সুযোগ নাই”।

