শুরু হল রমজান : কঠোর বাজার নিয়ন্ত্রণই এখন সময়ের দাবি

রমজান সংযম ও আত্মশুদ্ধির মাস। কিন্তু আমাদের দেশে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর কাছে এটি হয়ে দাঁড়ায় অতি মুনাফা লোটার মোক্ষম সুযোগ। প্রতি বছরের মতো এবারও পবিত্র রমজান শুরুর আগে থেকেই বাজারে নিত্যপণ্যের দাম আকাশচুম্বী হতে শুরু করেছে। চাল, ডাল, তেল, চিনি থেকে শুরু করে ইফতারের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছোলা ও খেজুর—সবকিছুর দামই সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। এই চিরাচরিত অশুভ প্রবণতা কেবল নৈতিকভাবে গর্হিত নয়, বরং সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও যাপিত জীবনের ওপর এক বড় আঘাত।
বাজারে পণ্যের দাম বাড়ার পেছনে সরবরাহ ঘাটতির চেয়ে কৃত্রিম সংকট বা ‘সিন্ডিকেট’ সংস্কৃতিই বেশি দায়ী। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বৃদ্ধি বা ডলার সংকটের দোহাই দিয়ে যে হারে দাম বাড়ানো হয়, তার সাথে বাস্তবতার মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দেখা যায়, পাইকারি বাজারে দাম কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও খুচরা বাজারে তার প্রতিফলন ঘটে না। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যে কৃষক ন্যায্য মূল্য পায় না, আবার সাধারণ ভোক্তা উচ্চমূল্যে পণ্য কিনতে বাধ্য হয়। এই অরাজকতা রুখতে কেবল আশ্বাসে কাজ হবে না, প্রয়োজন কঠোর ও দৃশ্যমান প্রশাসনিক পদক্ষেপ।
বাজার নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যস্ফীতি রোধে সরকারকে বহুমুখী কৌশল অবলম্বন করতে হবে। প্রথমত, আমদানিকৃত পণ্যের এলসি সহজ করা এবং নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি। দ্বিতীয়ত, সরকারের মনিটরিং সেল বা বাজার তদারকি কমিটিকে কেবল কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ না রেখে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে সক্রিয় হতে হবে। শুধুমাত্র জরিমানা করে এই সিন্ডিকেট ভাঙা সম্ভব নয়; প্রয়োজনে মজুতদারদের লাইসেন্স বাতিল এবং আইনগত কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে।
পাশাপাশি, টিসিবির মাধ্যমে পণ্য বিক্রির পরিধি আরও বাড়াতে হবে যাতে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষ সুলভ মূল্যে খাদ্যসামগ্রী পায়। তবে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। দেশের প্রতিটি বড় বাজার ও আড়তে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়ে যারা কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে, তাদের চিহ্নিত করতে হবে।
তবে শেষ কথা হলো, রমজানে ব্যবসায়ীদের মানসিকতার পরিবর্তনও জরুরি। যেখানে বিশ্বের অনেক দেশেই ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে পণ্যে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়, সেখানে আমাদের দেশে উল্টো চিত্র দেখা যাওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। প্রশাসন, ব্যবসায়ী সমিতি এবং সচেতন ভোক্তা—সবার সমন্বিত প্রচেষ্টাই পারে সাধারণ মানুষের জন্য একটি স্বস্তির রমজান নিশ্চিত করতে। সরকার যদি শুরু থেকেই কঠোর অবস্থান নেয়, তবেই এই অসাধু চক্রকে দমানো সম্ভব।
শুরু হল রমজান : কঠোর বাজার নিয়ন্ত্রণই এখন সময়ের দাবি
