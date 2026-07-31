রোহিঙ্গা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে উখিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের বর্তমান পরিস্থিতি ও চলমান মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে কক্সবাজারের উখিয়ায় পৌঁছেছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গোর। তার নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে।
শুক্রবার (৩১ জুলাই) সকাল ১১টা ৫৫ মিনিটে ১১ সদস্যের প্রতিনিধি দলটি কক্সবাজার বিমানবন্দরে পৌঁছে উখিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়।
এরপর দুপুর ১টার দিকে তারা উখিয়ায় পৌঁছান। সংক্ষিপ্ত মধ্যাহ্ন বিরতির পর প্রতিনিধি দলের গাড়িবহর রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় প্রবেশ করে। প্রতিনিধি দলে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতও রয়েছেন।
শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের (আরআরআরসি) কার্যালয় জানিয়েছে, প্রতিনিধি দলটি প্রথমে উখিয়ার ৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করবে। এছাড়া সম্প্রসারিত ৮ ওয়েস্ট (৮ ডব্লিউ) ও ৬ নম্বর ক্যাম্প পরিদর্শনেরও কর্মসূচি রয়েছে।
সফরকালে প্রতিনিধি দল রোহিঙ্গাদের জীবনযাত্রা, ক্যাম্পের সার্বিক পরিস্থিতি এবং চলমান মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন। এছাড়া বিকেল ৫টায় কক্সবাজারে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের কথা রয়েছে।
এর আগে, ৩ দিনের সরকারি সফরে বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) ঢাকায় পৌঁছান সার্জিও গোর। সফর শেষে শনিবার (১ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে সার্জিও গোরের বাংলাদেশ সফর শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।