রোববার চট্টগ্রামে তারেক রহমানের মহাসমাবেশ: প্রস্তুতিকাজ পরিদর্শনে মেয়র

সুপ্রভাত ডেস্ক »

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক জিয়ার চট্টগ্রাম বিভাগীয় মহাসমাবেশের দিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিশেষ নজর রাখছে। আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বৈঠক করেছেন। আগামীকাল চেয়ারম্যান সিকিউরিটি ফোর্স (সিএসএফ) টিম আসবে। উনারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে কথা বলবেন। আমাদের দিকনির্দেশনা দেবেন।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) তারেক রহমানের চট্টগ্রাম মহাসমাবেশের জন্য পলোগ্রাউন্ড মাঠের প্রস্তুতিকাজ দেখতে এসে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এসব কথা বলেন। রোববারের (২৫ জানুয়ারি) এ মহাসমাবেশকে ঘিরে ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম সাজ সাজ রব শুরু হয়েছে। কাজীর দেউড়িসহ গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলো নেতাকর্মীদের ব্যানারে ছেয়ে গেছে।

পরিদর্শনকালে মেয়র মাঠের সার্বিক অবস্থা, মঞ্চ স্থাপন, প্রবেশ ও বহির্গমন পথ, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজ নেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন, যাতে মহাসমাবেশে আসা বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও জনসাধারণ নির্বিঘ্নে অংশ নিতে পারেন। 
ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চট্টগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নগরী। এই মহাসমাবেশকে ঘিরে শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা ও জনদুর্ভোগ এড়ানোর বিষয়গুলো সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে

সিটি করপোরেশন লজিস্টিক সাপোর্ট যেমন বালু না ওড়ার জন্য মাঠে পানি দেওয়া, ভ্রাম্যমাণ শৌচাগার ইত্যাদি দিয়ে থাকে। অন্য বিষয়গুলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে করবে। 

মেয়র বলেন, এটা বৃহত্তর চট্টগ্রামের সমাবেশ। আমাদের ১৬ জন সংসদ সদস্য প্রার্থী সমর্থকদের নিয়ে মহাসমাবেশে আসবেন। বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেখতে, উনার প্ল্যান সম্পর্কে জানতে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষও সমাবেশে অংশ নেবেন।

মহাসমাবেশ শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে সবাইকে সহযোগিতার আহ্বান জানান মেয়র।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও