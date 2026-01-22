রোববার চট্টগ্রামে তারেক রহমানের মহাসমাবেশ: প্রস্তুতিকাজ পরিদর্শনে মেয়র

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক জিয়ার চট্টগ্রাম বিভাগীয় মহাসমাবেশের দিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিশেষ নজর রাখছে। আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বৈঠক করেছেন। আগামীকাল চেয়ারম্যান সিকিউরিটি ফোর্স (সিএসএফ) টিম আসবে। উনারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে কথা বলবেন। আমাদের দিকনির্দেশনা দেবেন।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) তারেক রহমানের চট্টগ্রাম মহাসমাবেশের জন্য পলোগ্রাউন্ড মাঠের প্রস্তুতিকাজ দেখতে এসে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এসব কথা বলেন। রোববারের (২৫ জানুয়ারি) এ মহাসমাবেশকে ঘিরে ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম সাজ সাজ রব শুরু হয়েছে। কাজীর দেউড়িসহ গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলো নেতাকর্মীদের ব্যানারে ছেয়ে গেছে।
মেয়র বলেন, এটা বৃহত্তর চট্টগ্রামের সমাবেশ। আমাদের ১৬ জন সংসদ সদস্য প্রার্থী সমর্থকদের নিয়ে মহাসমাবেশে আসবেন। বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেখতে, উনার প্ল্যান সম্পর্কে জানতে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষও সমাবেশে অংশ নেবেন।