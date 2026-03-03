যুদ্ধের মধ্যেই ৪ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্প ইরানে

সুপ্রভাত ডেস্ক »
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের মধ্যেই ৪ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে ইরানে। আজ মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ২৪ মিনিটে হয়েছে এ ভূমিকম্প।
যুক্তরাষ্ট্রের ভূতত্ত্ব জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভূমিকম্পের মূলকেন্দ্র বা এপিসেন্টার ছিল ইরানের ফার্স প্রদেশের গেরাশ জেলার ৫৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে।
ভূমিকম্পে এ পর্যন্ত ইরান থেকে নিহত/ আহত কিংবা ক্ষয়ক্ষতির কোনো তথ্য এখনও আসেনি।
৪ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্পকে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ধরনের ভূমিকম্পে এপিসেন্টার এবং তার আশপাশের এলাকায় বড় কম্পন অনুভূত হলেও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা সাধারণত থাকে খুব কম কিংবা শূন্যের কোঠায়।