যারা ফ্যাসিবাদের পক্ষে তারা ‘না’-এর প্রচারণা করবে : আদিলুর রহমান

সুপ্রভাত ডেস্ক »
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, শিল্প, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, সরকার সরকারি-আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সবাইকে আহ্বান জানিয়েছে যেন জুলাই সনদের পক্ষে, শহীদদের আকাঙ্ক্ষার পক্ষে গণভোটে ‘হ্যা’ রায় আসে।
তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, না হলে বাংলাদেশে পরিবর্তন আসতো না। সাধারণ মানুষ ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে বলে তারা ‘হ্যা’-এর পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, যারা ফ্যাসিবাদের পক্ষে তারা ‘না’-এর প্রচারণা করবে।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সকালে কক্সবাজারে শহীদ সুভাষ মিলনায়তনে জেলা প্রশাসন আয়োজিত গণভোট ২০২৬ সংক্রান্ত জনসচেতনতা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নিয়ে সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, যারা জনগণের অধিকারের পক্ষে, যারা চায় না আর কখনো আয়নাঘর, গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ফিরে আসুক তারা ‘হ্যা’-এর পক্ষে থাকবে।
জেলা প্রশাসক আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে সভায় সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।