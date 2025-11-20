মুহাম্মদ ফরিদ হাসানের দুটি কবিতা

হারানো ছুরির নিচে
একটি ছুরির প্রেম রক্ত ভালোবাসে।
দো-ধারী ছুরি।
নরোম হাত ঠোঁট কাটে
কথা চুমুর সুর কাটে
প্রতিদিনই মৃত্যু, অদ্ভুত পুনর্জীবন
যার বিক্ষত শরীর— রক্তিম চোখ
সে-ই অনন্ত প্রেমিক, ছুরি ভালোবাসে।
প্রজাপতির গান
চিতার ছাইভস্মে একটি মৃত ডানা
অন্যটি এস্রাজ-সুরে স্নানরত
আহা বর্ণিল রঙ
ধুয়ে নাও পাপিষ্ঠ চোখ-মুখ
চেনা পথ আমি ছাড়া কে হারায়?
স্বর্গ-মর্ত্য, যুদ্ধের ভেতর
উড়ে যাওয়াই বৃথা, চিরকাল…
মরুসৈনিক কি শোনে প্রজাপতি-গান?
রক্তই তার সুগন্ধি, অনিন্দ্য গোলাপ
আমি আধেক গেছি যুদ্ধে
তারচেয়েও বেশি প্রেমিকার কাছে
অথচ প্রতিটি রক্তস্নান শেষে
একটি ডানা নির্দয় নিহত বারবার
অন্যটি স্নানরত, এস্রাজ-বন্দনায়।