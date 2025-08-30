মীরসরাইয়ে মালবাহী ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে একটি মালবাহী ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুর ১২টায় উপজেলার খইয়াছরা ইউনিয়নের বড়তাকিয়া রেলস্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে উদ্ধারকারী টিম এসে চাকা লাইনের ওপরে তোলার কাজ শুরু করে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মালবাহী ট্রেনটি চট্টগ্রামমুখী ছিল। বড়তাকিয়া রেলস্টেশন এলাকায় এটির ইঞ্জিনের পেছনের বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এ ঘটনায় চট্টগ্রামমুখী লেনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে ঢাকামুখী লেনের উভয় দিকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে।

বড়তাকিয়া রেলস্টেশনের মাস্টার মো. শামসুদৌহা বলেন, ট্রেন চলাচলে আপাতত সমস্যা হচ্ছে না। লাইনচ্যুত হওয়া বগিটি উদ্ধার করা হচ্ছে।

