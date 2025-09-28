মীরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ডভ্যানে বাসের ধাক্কা, একজন নিহত

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাভার্ডভ্যানকে যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দিয়েছে। এতে মোহাম্মদ মুরাদ (২৫) নামে বাসচালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন অন্তত নয়জন।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় এলাকায় ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোহাম্মদ মুরাদ কক্সবাজারের চকরিয়ার হারবাং মুসলিমপাড়ার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী সৌদিয়া পরিবহনের এসি বাসটি ভোরে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ডভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মুরাদ মারা যান। আহতদের উদ্ধার করে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে দুজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জোরারগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক বোরহান উদ্দিন বলেন, দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ডভ্যানে বাস ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতের পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হচ্ছে।

