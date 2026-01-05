বেবিচকে দুর্নীতি ও অনিয়ম : দুদকের অভিযান

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ শেষ না করেই বিল উত্তোলনসহ অনিয়মের অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
রোববার (৪ জানুয়ারি) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে ওই এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে জনসংযোগ দপ্তর নিশ্চিত করেছে।
দুদক জানায়, অভিযানকালে রিটেনশন মানি, সফট ওপেনিং, আমদানি করা মালামাল, প্রকৌশলীদের আবাসন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত কাগজপত্র বিশ্লেষণ শেষে কমিশনে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।
রোববার চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাসেবা প্রদানকালে হয়রানি ও নানা অনিয়মের অভিযোগেও চাঁদপুর দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে এনফোর্সমেন্ট টিম ছদ্মবেশে টিকিট সেকশন, আউটডোর ও ইনডোর সেবা কার্যক্রম, রোগীদের খাবার সরবরাহ এবং রান্নাঘরের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে।
একই দিন টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়ে ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা কম্বাইন্ড হার্ভেস্টারসহ বিভিন্ন কৃষিযন্ত্র অন্যত্র বিক্রি করে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে টাঙ্গাইল দুদকের জেলা কার্যালয় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে কৃষিযন্ত্র বিতরণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংগ্রহ, উপকারভোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করা হবে বলে জানা গেছে।