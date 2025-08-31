বিসিবির নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিলেন তামিম

সুপ্রভাত ডেস্ক »
সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল খান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি)র নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এই দেশসেরা ওপেনার প্রথমে বিসিবির পরিচালক হতে চান, এরপর সভাপতি পদের দিকে নজর তার।
দেশের প্রথমসারির এক পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা জানিয়েছেন তামিম ইকবাল। একই বিষয়ে প্রতিবেদন করেছে ক্রীড়াভিত্তিক ওয়েসবাইট ক্রিকবাজও।
যেখানে তামিম ইকবাল বলেন, ‘কেউ আগেভাগে বলতে পারে না যে তিনি সভাপতি হবেন। আমি নিজেও অনেক কিছু দেখি ও শুনি। কিন্তু মূল প্রশ্ন হলো আমি বিসিবি নির্বাচনে অংশ নেব কি না। যদি ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) কথা বলি, সেখানে সরাসরি সভাপতি পদে ভোট হয়। কিন্তু বিসিবি আলাদা। এখানে আগে নির্বাচন করে পরিচালক হয়ে আসতে হবে। এরপর সভাপতি পদে দুজন দাঁড়ালে পরিচালকদের ভোটে একজন নির্বাচিত হবেন। তাই প্রশ্ন যদি করেন, আমি বিসিবির নির্বাচনে অংশ নেব কি না, এটি বলতে পারি যে আমার খুব ভালো সম্ভাবনা আছে। এবার নির্বাচন করছি আমি।’
তামিম জানিয়েছেন, ‘নির্বাচনে জিতলে চার বছরের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেটের সেবা করবেন আপনি। এই সময়ের মধ্যে খুব বেশি কিছু ভাবতে গেলে তেমন কিছুই করতে পারবেন না। সবকিছুই বকেয়া রয়ে যাবে। অনেক মানুষকে আমি নির্বাচনের আগে বলতে শুনি, এটা করে ফেলব, ওটা করে ফেলব। শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। আমি মনে করি, আমার ফোকাস থাকা উচিত সর্বোচ্চ দুটি বা তিনটি বিষয়ের ওপর। এর চেয়ে বেশি দিকে দৃষ্টি থাকলে মনে হয় না বাস্তবায়ন করতে পারব। দ্বিতীয়ত, ওগুলো শুধু বলার জন্য বলা হবে। বাংলাদেশ ক্রিকেটে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি কী দরকার? কাছাকাছি সময়ের মধ্যে যেহেতু আমি ক্রিকেট ছেড়েছি এবং ২০-২৫ বছর ধরে ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত, আমার কাছে মনে হয়, এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি হলো বাংলাদেশ ক্রিকেটের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো।’
বিসিবির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী– তিন ক্যাটাগরিতে বিসিবির পরিচালক নির্বাচিত হবেন। ২৫ সদস্যের বোর্ডে ঢাকাভিত্তিক ক্লাব (ক্যাটাগরি-১) থেকে ৭৬ জন কাউন্সিলরের ভোটে নির্বাচিত হন ১২ জন পরিচালক। ক্যাটাগরি-২ থেকে (আঞ্চলিক ও জেলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন প্রতিনিধি) ৮ বিভাগ ও ৬৪ জেলার কাউন্সিলররা ভোট দিয়ে ১০ জন পরিচালক নির্বাচন করেন। ক্যাটাগরি-৩ এ একজন পরিচালক নির্বাচিত হন ‘অন্যান্য প্রতিনিধি’ কোটায়। এ ছাড়া জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) মনোনীত করেন ২ পরিচালক।
এরপর নির্বাচিত পরিচালকরা ভোট দিয়ে সভাপতি নির্বাচন করেন