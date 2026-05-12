মঙ্গলবার, মে ১২, ২০২৬
বিজনেস

বিএসবিআরএ নির্বাচনে আমজাদ চৌধুরীর আপিল খারিজ

মনোনয়ন বাতিল বহাল

নিজস্ব প্রতিবেদক »

বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যান্ড রিসাইক্লার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর (বিএসবিআরএ) আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী ও সংগঠনটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমজাদ চৌধুরীর মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে করা আপিল খারিজ করেছে নির্বাচন আপিল বোর্ড।

শনিবার (৯ মে) মোহাম্মদ আফতাব উদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আপিল বোর্ড এ সিদ্ধান্ত দেয়। তবে নির্বাহী সদস্য পদপ্রার্থী আব্দুল্লাহ জাবের ছিদ্দিকি ও মোহাম্মদ ইলিয়াসের প্রার্থিতা বহাল রাখা হয়েছে।

আগামী ৩ জুন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে বিএসবিআরএ নির্বাচন।

আপিল বোর্ডের রায়ে বলা হয়, বিএসবিআরএ নির্বাচন-২০২৬ এর তফসিল অনুযায়ী আমজাদ চৌধুরীর মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দাখিল করা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের সিভিল রুল অনুযায়ী মামলার স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগের রায় এবং গত ৩০ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি প্রতিবেদনে ঋণ খেলাপি হিসেবে তার নাম উল্লেখ থাকায় আপিল গ্রহণযোগ্য হয়নি।

অন্যদিকে, আগামী ২০ মে’র মধ্যে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের মূল সনদ জমা দেওয়ার শর্তে আব্দুল্লাহ জাবের ছিদ্দিকি ও মোহাম্মদ ইলিয়াসের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এর আগে সভাপতি পদে দুজন এবং নির্বাহী সদস্য পদে ১৫ জনসহ মোট ১৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। গত ৩০ এপ্রিল নির্বাচন বোর্ড তিন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের সিদ্ধান্ত জানায়। পরে তারা ৩ মে আপিল করেন।

