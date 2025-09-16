বিআইডব্লিউটিএর কার্যালয়ে ঢুকতে লাগবে অনুমতি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
প্রধান কার্যালয়ে প্রবেশ করতে এখন থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তার অনুমতি নিতে হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।
বিআইডব্লিউটিএর উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মো. আব্দুর রাজ্জাকের সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশ জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিআইডব্লিউটিএর প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিরাপত্তার স্বার্থে দাপ্তরিক কাজ বা ব্যক্তিগত কারণে আগত অতিথিকে ভবনে প্রবেশ করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সম্মতি সাপেক্ষে স্ব স্ব বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তার ইস্যুকৃত পাস নিয়ে ভবনে প্রবেশ
আরও জানানো হয়, কোনো সাংবাদিক বা মিডিয়ার ব্যক্তিকে ভবনে প্রবেশ করতে হলে জনসংযোগ কর্মকর্তার কাছ থেকে সম্মতি/পাস নিয়ে প্রবেশ করতে হবে।