বাতিল হলো বিমানের কুয়েত ও দুবাই ফ্লাইট

সুপ্রভাত ডেস্ক »
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সম্প্রতি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একাধিক ফ্লাইটের সূচিতে পরিবর্তন এসেছে। এর ফলে কোনো উড়োজাহাজ মেরামতের পর উড্ডয়ন করছে, কোনোটি গ্রাউন্ডেড করা হচ্ছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এ পরিস্থিতিতে বাতিল হয়েছে বিমানের দুটি ফ্লাইট। একটি হচ্ছে ঢাকা থেকে কুয়েতগামী এবং অপরটি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে দুবাইগামী রুটের ফ্লাইট।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে আজ কুয়েত ও দুবাইয়ের দুটি ফ্লাইটই পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ দিয়ে। উড়োজাহাজ সংকটে উভয় ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা-কুয়েত রুটের বিজি-৩৪৩ ফ্লাইটটি ছাড়ার কথা ছিল বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে। আর ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে দুবাইগামী ফ্লাইটটি বিকেল ৫টা ৫ মিনিটে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ বিভাগ জানিয়েছে, আজকের বাতিল হওয়া কুয়েত ও দুবাইয়ের ফ্লাইটটি আগামীকাল ছেড়ে যাবে। নতুন সময়সূচি যাত্রীদের জানানো হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, রোমে যে ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজটি গ্রাউন্ডেড আছে, সেটি উড্ডয়ন উপযোগী করতে আজ বিমানের নিজস্ব পাঁচজন প্রকৌশলী সেখানে গেছেন। আশা করা যাচ্ছে— সন্ধ্যা নাগাদ উড়োজাহাজটি উড্ডয়ন উপযোগী হবে। পরবর্তী সময়ে রোমের হোটেলে থাকা যাত্রী ও ক্রুদের ওই উড়োজাহাজে করে ঢাকায় আনা হবে ।
এর আগে ১০ আগস্ট রোমে বিমানের একটি বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ গ্রাউন্ডেড হয়। যা এখনো উড্ডয়ন উপযোগী করতে পারেননি বিমান কর্তৃপক্ষ। ফলে ওই ফ্লাইটে থাকা ২৬২ জন যাত্রীসহ ক্রুদের সবাইকে হোটেলে রাখা হয়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তারা বিমানের খরচে হোটেলে থাকবেন।
উল্লেখ্য, গত একমাসে উড়াল দেওয়ার আগে ও পরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের অন্তত ৯টি উড়োজাহাজে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। চাকা খুলে পড়া, ফেটে যাওয়া, ইঞ্জিনে অতিরিক্ত কম্পন, কেবিনের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, ল্যান্ডিং গিয়ারের দরজা ঠিকভাবে বন্ধ না হওয়াসহ বিভিন্ন সমস্যা উল্লেখযোগ্য।