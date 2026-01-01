বছরের প্রথম দিনে নজর কাড়লেন পারসা ইভানা

সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »

ছোটপর্দায় বর্তমান সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ পারসা ইভানা। বিশেষ করে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ নাটকে ইভা চরিত্রে অভিনয় করে তিনি দর্শকদের মনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমেও সরব অভিনেত্রী। নতুন বছরের প্রথম দিনে একগুচ্ছ ছবি আর জীবনমুখী এক ক্যাপশনে ভক্তদের নজর কেড়েছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) ফেসবুকে শাড়ি পরা কিছু ছবি শেয়ার করেন ইভানা। সেখানে ক্যাপশনে তিনি কিংবদন্তি কবি মির্জা গালিবের একটি বিখ্যাত উক্তি জুড়ে দেন। ইভানা লেখেন, ‘জীবন বড়ই বিচিত্র : সন্ধ্যা কাটে না অথচ দিব্যি বছর কেটে যাচ্ছে! – মির্জা গালিব।’
প্রকাশিত ছবিগুলোতে পারসা ইভানাকে দেখা গেছে একেবারেই দেশীয় সাজে। লাল ও বেগুনি রঙের একটি স্ট্রাইপ শাড়ি পরেছেন; সঙ্গে বেগুনি রঙের ব্লাউজ। সাজসজ্জায় ছিল আভিজাত্যের ছোঁয়া; কানে বড় ঝুমকা এবং চুলে হালকা ঢেউ খেলানো স্টাইল। কখনও পুকুর পাড়ে, আবার কখনও বাঁশের ঘরে ক্যামেরাবন্দি হয়েছেন অভিনেত্রী; যা মুহূর্তেই নজর কেড়েছে তার ভক্তদের।
মন্তব্যঘরে একজন লিখেছেন, ‘পারসা ইভানা, আপনি এত সুন্দর কেন?’ আরেকজন লিখেছেন, ‘বছর ঘুরে আসলেই বোঝা যায় সময় কত দ্রুত যায়।’ আরেক ভক্ত লিখেছেন, ‘নারী অপরূপ এক সৌন্দর্য ধারণ করে, সেটা আপনাকে দেখলে বোঝা যায়।’
সম্প্রতি অভিনেতা জিয়াউল হক পলাশের সঙ্গে একটি পানীয় পণ্যের নতুন বিজ্ঞাপনচিত্রে দেখা গেছে পারসা ইভানাকে। শাড়ি পরা, রাজকীয় এক লুকে তখন দেখা গেছে তাকে।
‘গুডবাজ’, ‘ব্যাডবাজ’সহ অসংখ্য জনপ্রিয় নাটকে অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন ইভানা। তবে তার পথচলা শুরু হয়েছিল নাচের মঞ্চ থেকে। ‘চ্যানেল আই সেরা নাচিয়ে ২০১৪’ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন অভিনেত্রী।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও